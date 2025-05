Perfect life S2 E1 - Quand c'est oui, mais en fait non

Maria souffre dans sa nouvelle vie de mère célibataire et décide de s’inscrire sur une application de rencontres. Pour sauver leur mariage, Cristina et Pablo élargissent leurs horizons et tentent l’aventure du couple libre. Quant à Esther, elle vit un amour idyllique avec sa nouvelle compagne, Julia, qu’elle a décidé d’épouser.