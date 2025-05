Perfect life S2 E2 - Quand tu essayes de repartir à zero

Maria commence une thérapie pour soigner sa dépression post-partum. Sur Tinder, elle retrouve Xosé, avec qui elle convient d’un rendez-vous. Esther est chamboulée lorsqu’elle apprend les projets de retraite de Julia. Cristina et Pablo ont leur première aventure extra-conjugale, et Cristina vit d’autant plus mal la situation que leur aînée, Paula, a découvert leur petit secret.