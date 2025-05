Perfect life S2 E6 - Quand tu te regardes dans le miroir

C’est le jour du mariage. Esther se réveille chez Iris, et décide qu’elle ne veut pas se marier. Maria affronte sa peur d’être mère et parle de ses sentiments à Gari et Xosé. Cristina et Pablo décident de se séparer.