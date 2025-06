Petronix les défenseurs des animaux Mission : S.O.S. Husky de Sibérie

Diffusé le 23/10/2022

Quand la princesse Petswiper vole une meute de huskys de course, Matt prend la tête de la mission de sauvetage pensant qu'avec Pup-E, il s'y connait le mieux en matière de chiens ! Mais Shell-E, Kitt-10 et Paul-E voient les choses autrement et ne ...