Petronix les défenseurs des animaux Mission : S.O.S. Phoque du Groenland

Diffusé le 13/11/2022

Quand Emma se vexe à cause d'une séance de jeu oubliée, Jia estime que son amie est trop sensible pour être une héroïne. Mais Jia va vite apprendre qu'héroïsme et sensibilité vont de pair.