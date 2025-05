Petronix les défenseurs des animaux Mission : S.O.S. Singe Capucin

Quand MacTrapp (et ses acolytes) tentent de voler un singe capucin, le singe retourne la situation et sème la zizanie - poussant Matt et Emma (et les animaux de compagnie) à sauver le singe et la bande de MacTrapp.