Piège de cristal Piège de cristal

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Diffusé le 07/02/2012

John McClane, policier new-yorkais, est séparé de sa femme Holly, cadre dans une puissante multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Venu à Los Angeles passer les fêtes avec elle, il se rend à la tour Nakatomi où le patron donne une grande soirée. Tandis que John s'isole pour téléphoner, un groupe de terroristes allemands, dirigé par Hans Gruber, pénètre dans l'immeuble. Munis d'un armement et d'un matériel sophistiqués, ils veulent forcer les coffres contenant 600 millions de dollars. Le personnel est pris en otage.