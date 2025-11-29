Piquantes ! Émission 5

Nicole Ferroni et ses Piquantes décryptent l’actualité avec un regard affûté et accueillent des personnalités. Ensemble, elles abordent la politique, la culture, les grands (et petits) enjeux de société, le féminisme... Elles sont toutes humoristes, et apportent avec leur talent et leur plume acérés, un autre regard sur l'actualité. Fidèle à son ADN, l’émission reste plus que jamais un espace de libre expression où règnent complicité, franc-parler et une énergie communicative. Entre rires, débats et moments de partage, Nicole Ferroni et sa joyeuse équipe promettent une saison pleine de fraîcheur, de surprises et de piquant ! Dans cette émission, Nicole Ferroni reçoit Michèle Bernier.