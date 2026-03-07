Piquantes ! Émission 6

Diffusé le 07/03/2026

Téva consacre une émission spéciale où l’humour se met plus que jamais au service des droits des femmes. Notre bande d'humoristes, connue pour son ton décalé, son sens de la formule et son regard acéré sur l'actualité, bouscule les codes, aiguise ses punchlines, pour nourrir le débat du chemin qui reste à faire pour les droits des femmes. Lio, chanteuse, actrice et personnalité engagée, et Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, sont les invitées de Nicole Ferroni et ses Piquantes. Une émission à ne pas manquer pour rire, réfléchir et s'engager !