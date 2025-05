Piquantes ! Émission 9

Diffusé le 29/03/2025

De nouvelles rubriques, de nouvelles humoristes et de nouvelles séquences, le talk-show 100 % féminin revient pour une 5e saison. Chaque semaine, Nicole Ferroni accompagnée de ses Piquantes, revisite l’actualité de la semaine avec ses invités. Chaque chroniqueuse apporte son style, son humour et sa vision personnelle sur des thématiques variées : féminisme, politique, culture et bien d’autres !