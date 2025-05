Planet sex avec Cara Delevingne Épisode 6 - Être ou ne pas être sexy

Diffusé le 03/05/2023

Cara consulte un chirurgien esthétique et s'interroge sur nos canons de beauté. Elle rencontre un moine bouddhiste et maquilleur professionnel au Japon, aborde la question du colorisme en Afrique du Sud et du body positivisme un peu partout.