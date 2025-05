Planet sex avec Cara Delevingne Épisode 2 - Le fossé orgasmique

Diffusé le 30/01/2023

Les hommes auraient, apparemment, une vie sexuelle plus satisfaisante que les femmes. Cara part en mission pour combler ce "fossé orgasmique" : elle découvre la science des orgasmes en Allemagne, l'art vaginal au Japon, participe à un cours de masturbation à New York et se rend dans un sex-club réservé aux femmes à Los Angeles.