Le collège est une période charnière, celle où l’enfance bascule vers l’adolescence. À cet âge, les jeunes doivent tout gérer en même temps : leur corps qui change, la pression scolaire, les relations amicales, familiales, la fin de l’insouciance. Ce documentaire exceptionnel, tournée de septembre 2020 à juin 2024 et raconté par Ophélie Meunier, donne la parole à sept jeunes collégiens. C’est la première fois qu’une caméra suit pendant si longtemps le quotidien d’adolescents, et celui de leurs enseignants et leurs parents, qui occupent une place centrale, omniprésents dans le développement des enfants au collège. Parfois, c’est leur absence qui pèse, parfois leur fragilité. Souvent c’est le socle sur lesquels ces jeunes se reposent. Mais au fil des années, les enjeux peuvent se durcir : séparation, déménagement, harcèlement, précarité. En parallèle, l’histoire du pays traverse leurs vies : attentats, élections, Coupe du monde, guerre en Ukraine… En ce sens, « Les années collège » est une photographie intime et collective de la France, vue à hauteur d’adolescents, et à cet âge-là, quatre ans, c’est déjà toute une vie.