Pokémon le film 13 - Zoroark : le maître des illusions

Sacha et ses amis arrivent à Crown city pour regarder la Pokemon Backer World Cup. Durant leur voyage ils rencontrent un Pokémon nommé Zorua qui est seul et qui est à la recherche de son ami. Ils décident alors de le laisser venir avec eux afin de pouvoir l'aider. C'est alors qu'un mystérieux Pokémon nommé Zoroark "Le maître de l'illusion" apparait sous les traits de Raikou, Suicune et de Entei détruisant la ville de Crown City ! Au même moment, Célébi apparait dans la ville après un bon de 20 ans depuis le passé et s'attire de graves ennuis...