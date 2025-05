Pokémon : Les Horizons Bibichut et Celui d’un autre monde

Lire la vidéo

Sur les dires d'une mystérieuse dresseuse, Liko, Rhod et Dot s'enfoncent dans les bois à la recherche d'un Pokémon appelé " Celui d'un autre monde ". Ils rencontrent bientôt trois autres élèves qui fuient un Pokémon violent et non identifié, mais ...