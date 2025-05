Pokémon : Les Horizons Bienvenue à l'Académie Orange

Lire la vidéo

Liko retrouve Rhod et Dot pour leur première journée d'entraînement Téracristal à l'Académie Orange. Ils rencontrent Clavel, le directeur de l'école, et Alisma, la présidente de la Ligue Pokémon de Paldea, et reçoivent des Orbes Téracristal qui le...