Pokémon : Les Horizons Étincelle La lueur des flammes et de l'art

De retour à Cuencia, Liko, Rhod et Dot rencontrent Hassa, Colza et Alex, qui préparent un festival artistique. Rhod est impatient de passer son test d'aptitude de l'entraînement Téracristal avec Colza, mais le Champion d'Arène est trop occupé, et ...