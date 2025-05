Pokémon : Les Horizons Face au Conseil 4 de Paldea

L'école reprend à l'Académie Orange pour Liko, Rhod et Dot. Et le directeur Clavel a une surprise en réserve : des combats d'aptitudes qui vont mettre un élève et un champion ou une championne d'Arène face à un adversaire spécial : un membre du Co...