Pokémon : Les Horizons Le Brave d'Oliville s'envole vers de nouveaux cieux

Après avoir dit au revoir à l'Académie Orange et décidé de se rendre à Septentria, Liko, Rhod et Dot retournent au Brave d'Oliville et sont ravis de voir les améliorations dont le dirigeable a bénéficié pendant leur absence. Ils rencontrent aussi ...