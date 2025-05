Pokémon : Les Horizons Un repas digne de Scalpereur

En visitant Mezclamora, Liko, Rhod et Dot décident d'essayer l'un de ses célèbres restaurants. Ils entrent au café Tout est permis, où la discorde règne et nuit à l'ambiance et aux affaires. Nandy et Mokichi, ainsi que leur Scalpereur, ont du mal ...