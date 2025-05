Pokémon Coup de foudre en plein vol

Sacha et ses amis poursuivent leur voyage en direction d'Autequia et s'arrêtent au bord du Lac Flora pour se reposer. Soudain, ils aperçoivent un Lumivole et des Muciole en train de s'entraîner pour le Festival de Flora.