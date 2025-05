Police des mineurs : au secours de l’innocence en danger Police des mineurs : au secours de l’innocence en danger

Diffusé le 20/11/2024

Le commissariat de Lille-Sud abrite une unité spéciale : la brigade des mineurs. Chaque jour, elle vient au secours d'enfants et d'adolescents victimes de maltraitance. Violences physiques, agressions sexuelles, viols, prostitution de mineurs… Entre enquêtes au long cours, auditions et interpellations parfois musclées, vous découvrirez le travail très particulier de ces policiers pas comme les autres. Face à des cas émotionnellement difficiles, parfois à la limite de l'insupportable, il leur faut être solides et bien préparés pour rester à l'écoute, libérer la parole de l'enfant et ne jamais renoncer.