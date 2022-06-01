Police USA : pas de tir à blanc pour les noirs Police USA : pas de tir à blanc pour les noirs

Diffusé le 01/01/2018

La police américaine a-t-elle définitivement un problème avec les noirs ? La mort effroyable de George Floyd, à Minneapolis, le 25 mai 2020, est venue s’ajouter à une interminable et dramatique liste : celle des hommes noirs, non armés, tombés sous les coups de policiers censés protéger les citoyens. George Floyd, et avant lui, Eric Garner, Tamir Rice, Jamar Clark, Trayvon Martin… ces noms et ces visages renvoient à la face du monde une terrible réalité : un mal profond ronge la société américaine. C'est en partant de cette terrible réalité que Julie Lotz et Jean-Charles Guichard ont réalisé en 2015 ce documentaire qui reste, hélas, totalement d’actualité.