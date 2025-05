Pour te retrouver Partie 1

Diffusé le 03/11/2021

Lucas, 11 ans, disparaît un matin du domicile familial ce qui plonge Marion et Alexis, ses parents séparés depuis peu, dans une angoisse insupportable. Leur enfant n’est absolument pas équipé pour affronter seul le monde extérieur : il est autiste et particulièrement vulnérable. La situation va obliger Marion et Alexis à se replonger dans leur passé commun et à dépasser ce qui les a séparés… par amour pour leur enfant « différent ».