Pour toi Céline Partie 2

Chargement

En mars 1995, Céline Dion, artiste internationale, rencontrait le brillant et discret Jean-Jacques Goldman. De leur incroyable association est né l’album « D’eux », l’album francophone le plus vendu de l’histoire de la musique. Revivez en image et en chansons la folle histoire de cet album de légende et quelques autres titres mythiques de la carrière phénoménale de Céline Dion. Ses amis de toujours et ceux qu’elle a inspirés et influencés tels que Patrick Fiori, Amir, Christophe Willem, Chimène Badi, Roch Voisine, Isabelle Boulay, Corneille, Axelle Red, Claudio Capéo, Elodie Frégé, Anne Sila, Véronic Dicaire, Anggun, Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Vincent Niclo et Ycare, se sont rassemblés, sur ses terres, au Québec. Pour la toute première fois, ils seront accompagnés par son équipe historique : son directeur musical, ses musiciens et ses choristes, qui la suivent sur toutes les scènes du monde. Un grand nombre de ses proches dont ses frères et sœurs seront également présents. Cette émission évènement est une déclaration d’amour à la plus grande chanteuse francophone de tous les temps, pour la remercier d’avoir marqué leur vie et la nôtre à jamais.