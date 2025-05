Power S1 E5 - Double vie

Tasha est de plus en plus préocuppée par l'attittude de Ghost. Tommy et Ghost pensent savoir qui se cache véritablement derrière les attaques. Ils tentent d'en savoir plus. Quant à Angela, sa relation avec Ghost devient de plus en plus sérieuse. Pendant ce temps, Tommy est attiré par une personne du club...