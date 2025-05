Power S2 E3 - Comme un couple ordinaire

Dans l'espoir d'échapper pour quelques jours à leur quotidien, Ghost et Angela s'envolent pour Miami. Ils se retrouvent enfin seuls et vivent comme le couple qu'ils rêvent d'être. Leur bonheur est de courte durée : l'enquête d'Angela les rattrape jusqu'en Floride. Pendant ce temps, à New York, Tommy et Kanan deviennent bons amis...