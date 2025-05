Power S5 E7 - Le diable en personne

Il est plus que temps pour Ghost, Kanan et Tommy de passer à l'action et de s'en prendre aux Jimenez, qui se révèlent plus dangereux que jamais. De son côté, Donovan prévient Angela qu'elle fait les frais d'une enquête interne. Lakeisha laisse entendre que Teresi est le père de Tommy...