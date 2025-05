Premier contact Premier contact

Diffusé le 07/10/2017

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, Louise va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain…