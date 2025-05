Prison Break S1 E18 - Poker menteur

Lire la vidéo

Diffusé le 29/06/2017

Michael réussit son transfert à l'unité psychiatrique où il compte sur Haywire pour reconstituer son tatouage. Pendant que C-Note et T-Bag joignent leurs forces le temps d'une partie de poker, Sucre rebouche le trou à ses risques et périls… et se retrouve en isolement avec Lincoln. Hors les murs, Nick joue double jeu avec Véronica. L.J, armé, traque l'agent Kellerman. La CIA s'inquiète de la réapparition du père de Lincoln…