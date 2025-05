Prison Break S1 E6 - Au cœur de l'enfer (1/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 15/06/2017

Après le vol de la vidéo, Véronica n'a plus confiance en Nick. La demande de transfert ayant été annulée, l'agent Kellerman organise l'assassinat de Lincoln. À Fox River, les plans d'évasion ont pris du retard : pour creuser un mur sans être dérangés par les gardiens, Michael et Sucre provoquent une alerte générale. Mais très vite la situation dégénère et le docteur Tancredi est prise au piège...