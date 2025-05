Prison Break S2 E1 - Chasse à l'homme

Lire la vidéo

Diffusé le 25/06/2020

Les fugitifs se sont échappés depuis huit heures. Bellick et ses hommes les suivent de près alors qu'Alexandre Mahone, agent spécial du FBI, prend la tête des opérations et présente à la presse « les huit hommes les plus recherchés d'Amérique ». Véronica a retrouvé Steadman et Sara Tancredi se réveille de son overdose pendant que T-Bag oblige un vétérinaire à lui recoudre la main. Pour Michael et son frère, l'objectif est de récupérer les 5 millions de Westmoreland dans l'Utah avant de filer au Panama…