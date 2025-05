Prison Break S2 E10 - Rendez-vous

Diffusé le 25/06/2020

Le FBI n'a pas le temps de se féliciter de l'arrestation de Burrows et de son fils que le père de Lincoln intervient pour mettre sa famille hors de portée. Au Nouveau Mexique, Michael a rendez-vous avec Sara, ignorant que Mahone et Kellerman les ont repérés. Sucre manque l'appel de Maricruz et T-Bag est rattrapé par ses anciens geôliers…