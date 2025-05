Prison Break S2 E13 - Le piège parfait

Diffusé le 25/06/2020

Bellick est placé en détention et attend son procès pour meurtre. Ailleurs, Michael et Lincoln sont interceptés par la police des frontières et se retrouvent derrière les barreaux. Durant le transfert des deux prisonniers vers Fox River, les agents Mahone et Kellerman entendent bien faire de ce trajet le dernier de Scofield et Burrows…