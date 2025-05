Prison Break S2 E16 - La fin du voyage

Diffusé le 25/06/2020

Sara rejoint Michael, Lincoln et Kellerman, de plus en plus proches de la vérité ; ensemble, ils font route vers Chicago où la Présidente Reynolds doit tenir un meeting. C-Note est pris en otage avec sa fille, Haywire est repéré après avoir commis un meurtre, Mahone s'allie à Bellick et T-Bag continue sa cavale familiale…