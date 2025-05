Prison Break S2 E21 - L'appât du gain

Lire la vidéo

Diffusé le 25/06/2020

Le procès de Sara, accusée de complicité, ne présage rien de bon lorsque survient un témoignage inattendu. Au Panama, le FBI surveille T-Bag qui attire Bellick, Sucre et Michael dans un piège. Bellick est arrêté et Sucre blessé mais Michael reste déterminé à stopper la cavale meurtrière de T-Bag et à récupérer les 5 millions…