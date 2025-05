Prison Break S2 E22 - Sona

Lire la vidéo

Diffusé le 25/06/2020

Kellerman disculpe Sara et, par conséquent, innocente Lincoln mais ce témoignage prémédite aussi son arrêt de mort. À Panama, Michael bataille pour s'extirper, son frère et lui, des griffes de Mahone, devenu incontrôlable. Sucre use de ses dernières forces pour sauver Maricruz tandis que les destins de Bellick et T-Bag se croisent à nouveau en prison…