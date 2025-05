Prison Break S2 E3 - L'erreur est humaine

Diffusé le 25/06/2020

Michael laisse Lincoln chez son amie et essaye de retrouver la voiture contenant tout ce dont ils ont besoin pour disparaître, mais le véhicule a disparu. Sucre apprend que son ex va se marier dans deux jours et va tout faire pour l'en empêcher. Sara elle est arrêtée à l'hôpital ! LBrad Bellick s'est mis en tête de les rattrapper pour avoir la prime... Et Scofield doit trouver un nouveau plan, ses affaires s'étant envolées...