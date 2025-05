Prison Break S2 E4 - Associations de malfaiteurs

Diffusé le 25/06/2020

Michael, Lincoln et Nika tombent sous la coupe de Bellick et son associé, déterminés à exhumer le magot de Westmoreland et à toucher la rançon promise, mais le FBI possède davantage d'informations sur les plans de Scofield. L'agent Kellerman piste Tancredi tandis qu'Abruzzi, sorti de prison, ne peut s'empêcher d'assouvir sa vengeance à ses risques et périls…