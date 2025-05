Prison Break S2 E5 - Plan 1213

Lire la vidéo

Diffusé le 25/06/2020

La cavale de Michael et Lincoln vers l'Utah touche à sa fin, mais en chemin, ils croisent la route de Tweener et de T-Bag. Sucre atteint Las Vegas où il tente de convaincre Maricruz de refuser le mariage avec son cousin Hector ; en vain, il fuit de nouveau. À New York, l'agent Mahone, dont la santé est altérée par le stress, comprend que la fuite des évadés conduit à l'Utah, une piste en rapport avec Westmoreland…