Prison Break S2 E6 - L'étau se resserre

Diffusé le 25/06/2020

En quête du trésor de Westmoreland, Michael, Lincoln, T-bag et Tweener découvrent un quartier résidentiel construit sur le site et creusent les fondations d'une maison habitée. De retour de Las Vegas, Sucre croise C-Note et tous deux rejoignent leurs anciens compagnons d'infortune. L'agent Mahone tente de préciser le point de rencontre des évadés…