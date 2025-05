Prison Break S2 E8 - À la vie, à la mort

Diffusé le 25/06/2020

Les cinq millions de dollars exhumés, Sucre prend la fuite avec Michael mais c'est T-Bag qui rafle la mise et disparaît dans la nature. Bellick et son partenaire n'abandonnent pas pour autant leur objectif. Après la mort suspecte de son père, Sara échappe au même destin et erre dans les rues de Washington.