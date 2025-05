Prison Break S3 E1 - Survivre

Lire la vidéo

Diffusé le 21/04/2012

Michael, incarcéré avec Mahone, Bellick et T-Bag au pénitencier de Sona, découvre un endroit pire que Fox River, où les prisonniers sont livrés à eux-mêmes. Les gardiens ont préféré se retirer après une émeute un an plus tôt. Et le nouveau chef, Lechero, voit d'un mauvais œil l'arrivée de Michael, déjà en quête d'un moyen d'évasion…