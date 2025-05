Prison Break S3 E12 - Contre vents et marées

Diffusé le 23/01/2012

Malgré le sérieux contretemps de Sucre, retenu à la prison sous sa fausse identité, Michael, Whistler et Mahone se sont échappés et les militaires sont maintenant à leurs trousses. Moins chanceux, T-Bag, Bellick et Lechero se sont fait prendre. En cavale, les rancœurs ressurgissent entre les évadés ; notamment entre Lincoln et Mahone, qui leur fausse compagnie. Les frères, retenant Whistler, tentent alors d'inverser le rapport de force avec Susan, qui détient LJ et Sofia…