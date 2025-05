Prison Break S3 E13 - Vengeance

Diffusé le 30/01/2012

À Panama City, Michael et Lincoln n'ont pas d'autre choix que de procéder à l'échange dans un lieu public très fréquenté où une fusillade éclate. Sucre passe un sale quart d'heure entre les mains des militaires et finit incarcéré à Sona avec T-Bag et Bellick. En dépit de la libération de LJ et de Sofia, cette affaire est loin d'être terminée pour Michael, en soif de vengeance…