Prison Break S3 E3 - Le chat et la souris

Lire la vidéo

Diffusé le 28/04/2012

Lincoln reçoit des photos de Sara et LJ et négocie avec Susan un entretien téléphonique entre Sara et Michael. James raconte à Michael son parcours jusqu'à cette prison tandis que Mahone ère, en proie à ses dépendances...