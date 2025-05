Prison Break S3 E6 - Le dernier combat

Lire la vidéo

Diffusé le 05/05/2012

En dépit des pressions exercées, Michael menace d'annuler l'évasion s'il n'a pas la preuve que Sara est en vie. Une complication survient derrière les barreaux de Sona : Whistler doit répondre du meurtre dont il est accusé. Et pour ne pas compromettre leur plan d'évasion, Michael doit rapidement l'innocenter auprès de Lechero. Lincoln et Sofia s'emploient à soudoyer les gardiens, et Mahone a une nouvelle opportunité pour sortir de cet enfer carcéral…