Prison Break S3 E8 - Plus dure sera la chute

Diffusé le 02/01/2012

L'évasion a échoué et la Compagnie donne quatre jours à Susan et Michael pour faire s'échapper James. Lincoln et Sucre sont maintenant les cibles du Cartel et de la Compagnie. Mahone, en manque, n'est plus en état de tenir son audition devant le juge…