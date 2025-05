Prison Break S4 E1 - De Charybde…

Diffusé le 30/01/2012

Le chaos régnant à Sona a favorisé l'évasion de T-Bag, Sucre et Bellick tandis que Lincoln profite de sa liberté à Panama avec LJ et Sofia. Michael a suivi Susan, Whistler et Mahone jusqu'à Los Angeles pour venger la mort de Sara. Mais, une fois Whistler exécuté par le Cartel, qui mène une véritable vendetta, Michael doit remplir une nouvelle mission pour le compte des autorités : retrouver Scylla, une base de données compromettant l'organisation criminelle…