Prison Break S4 E12 - Self contrôle

Diffusé le 21/05/2012

Pour protéger Michael et son équipe qui négocient avec le général Krantz dans les locaux de la Compagnie, Sara détient Lisa, monnaie d'échange contre Scylla. Dans le même bâtiment, Gretchen et T-Bag prennent les employés de Gate Corporation en otage et attendent Michael à la sortie…